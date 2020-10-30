Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı! 29 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Bayilerden oynanılabildiği gibi artık online olarak da oynanabilen Süper Loto sonuçları açıklandı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekiliş sonuçları merakla beklenirken bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları!
Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.
Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 14 33 40 48 49 60 oldu.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 33 milyon 515 bin 561 TL oldu.
29 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişi için geri sayım... Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto bayilerden oynanabildiği gibi artık online platformda da oynanabiliyor. Milli piyangoonline.com adresinde Süper Loto oynayabiliyorsunuz.