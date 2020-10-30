Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı! 29 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Online ile sonuçları açıklandı! 29 Ekim MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere toplamda üç kez oynanan sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye 33 milyon TL'yi geçerken şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat niteliğinde olmaktadır. Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam ederken son çekilişte 6 bilen çıkmaması büyük ikramiyeyi devretti. Bu bağlamda; açıklandı mı! MPİ ile 29 Ekim bilet sorgulama ekranı burada!

Giriş Tarihi: 30.10.2020 07:06 Son Güncelleme: 30.10.2020 07:10 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango MPİ ile 29 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama!

Bayilerden oynanılabildiği gibi artık online olarak da oynanabilen sonuçları açıklandı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekiliş sonuçları merakla beklenirken bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte MPİ ile !

MPİ İLE 29 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI!

Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 14 33 40 48 49 60 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango MPİ ile 29 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama!

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden 'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 33 milyon 515 bin 561 TL oldu.

29 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi için geri sayım... Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango MPİ ile 29 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

bayilerden oynanabildiği gibi artık online platformda da oynanabiliyor. Milli piyangoonline.com adresinde Süper Loto oynayabiliyorsunuz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı! 29 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA