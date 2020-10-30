Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı! 29 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Bayilerden oynanılabildiği gibi artık online olarak da oynanabilen Süper Loto sonuçları açıklandı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekiliş sonuçları merakla beklenirken bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları!

MPİ İLE 29 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI!

Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 14 33 40 48 49 60 oldu.

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