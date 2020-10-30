Türkiye'de dün test yapılan 134 bin 416 kişiden 2 bin 319'una Kovid-19 tanısı konulurken, 72 kişi hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 370 bin 832, can kaybı 10 bin 99, ağır hasta sayısı ise 1916 oldu. 1581 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 320 bin 762'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 5 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun" dedi.