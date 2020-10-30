TSK, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın kayıp kız kardeşini arıyor

Türk şiirinin büyük şairi merhum Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 2008'de hayatını kaybetmesinin ardından vasiyetnamesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağışladığı dairenin belirsizliği dava konusu oldu. Usta edebiyatçı, vasiyetinde annesi Kadriye Dağlarca'dan kalan Konya'daki evlerin kendine ait hisselerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Ancak TSK, dairenin devir işlemlerinde evin bir varisi daha olduğunu tespit etti. Devir bir türlü gerçekleşemeyince şairin kendisinden haber alınamayan kız kardeşi Piraye Dağlarca'nın bulunması için mahkemeye başvurdu. Son olarak yeğeni tarafından 1994'te görülen Piraye Dağlarca'dan 26 yıldır bir iz yok.