Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor! İzmir depreminin ardından yürek burkan görüntü geldi! “Abi sen gitme…”

Son dakika haberler…İzmir depreminin ardından sosyal medyaya pek çok fotoğraf ve video yayılmaya devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Enkaz altında kalan genç ile onu kurtarmaya çalışan görevlinin diyaloğu herkesi gözyaşlarına boğdu. "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağlarken durumun vehameti de bu şekilde gözler önüne serilmeye devam ediyor.

İZMİR'DEN YURAK BURKAN GÖRÜNTÜ!

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada birçok fotoğraf ve video paylaşıldı. O videolardan biri de Manisa İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği ekibin İzmir'de enkaz altında kalan genci kurtardığı anlardı. Gencin kendisini kurtarmaya gelen ekiptekilerden birine 'abi sen gitme' deyişi yürek yaktı.

İşte son dakika haberinin detayları!