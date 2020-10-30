Üç kahraman doktor koronaya yenik düştü

Yaklaşık bir ay önce koronavirüs teşhisi konulan İç Hastalıkları Uzmanı ve Medical Park Bahçelievler Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Engin Türkmen, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 50 yaşındaki Türkmen, sportmen bir hekimdi, sigara ve alkol kullanmıyordu. Buna rağmen hastalığı ağır geçiren Türkmen, meslektaşlarının yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı. Türkmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener'in öğrencilerindendi. Türkmen, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle dün Büyükçekmece Karaağaç Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verildi.Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir tıp merkezinde çalışan iç hastalıkları uzmanı Dr. Hasan Tepeçınar (52) da koronavirüse yakalandı. Tepeçınar, evde tedavi gördüğü esnada fenalaşarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tepeçınar, toprağa verildi. Öte yandan doktorun, Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.Eskişehir'de ise çalıştığı özel hastanede, bir hastasından koronavirüs bulaşan diş doktoru Burhan Yürütücü hayatını kaybetti.