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Ünlü sunucu Dilay Kemer kimdir? , kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar...

Ünlü program televizyon sunucusu Dilay Kemer, yakalandığı kanser hastalığı ile mücadelesini kaybetti. Fenerbahçe televizyonunda görev yapan sunucuyla ilgili acı haberi ailesi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu gelişme sonrasında ünlü sunucuya ilişkin Dilay Kemer kimdir, nereli, , neden öldü? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Dilay Kemer kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:31 Son Güncelleme: 30.10.2020 09:31 ABONE OL
Ünlü sunucu Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer nereli, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar...

Fenerbahçe televizyonu sunucusu Dilay Kemer, kanser hastalığına yenik düştü. Acı haber ünlü sunucunun ailesi tarafından verilirken vatandaşlarımız Dilay Kemer kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Dilay Kemer kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte tüm bilgiler…

DİLAY KEMER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI, HASTALIĞI NEYDİ?

1988 senesinde Antalya'da hayata gözlerini açan Dilay Kemer, İstanbul'a üniversite eğitimi için geldi. Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Kemer, spikerlik ve sunuculuk eğitimine başladı.

2 senelik hazırlık süreci sonunda Fenerbahçe TV'de hem ekran yüzü hem sunucu olarak görev alan Dilay Kemer, bugün kanser nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı...

30 Ekim 2020 tarihinde gelen son dakika haberine göre; Dilay Kemer kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

DİLAY KEMER'İN HASTALIĞI NEDİR?

Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in ikinci kez kan kanseri olduğu öğrenildi. Dilay Kemer'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Dilay Kemer son olarak geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan şu mesajı paylaşmıştı:

"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."

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Ünlü sunucu Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer nereli, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar...
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