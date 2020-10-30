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Üvey babasını bıçakla yaraladı, araya giren kişiyi öldürdü

'nin Kandıra ilçesinde, bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırgan H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 10:29 ABONE OL
Üvey babasını bıçakla yaraladı, araya giren kişiyi öldürdü

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde 19 yaşındaki H.Ö. ile üvey babası E.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö, E.E. ile araya giren üvey babasının arkadaşı Ü.Ş'yi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAYA GİREN KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, Ü.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı E.E. ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ü.Ş'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Üvey babasını bıçakla yaraladı, araya giren kişiyi öldürdü
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