Uyuşturucu bağımlısı evi ateşe verip kaçmıştı! “Sigara içmiştim söndürmemişim ev yanmış”

Yangın dün saat sabah 06.30'da Bağcılar Yenigün Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında çıktı. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan Fuat Ö. isimli genç sabah saatlerinde uyuşturucu krizine girdi. Ailesinden para isteyen genç istediğini elde edemeyince evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evin diğer odalarına da sıçradı. 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin yaşadığı ev tamamen alevlere teslim oldu. Evde yaşayanlar kendi imkânları ile dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı araç parkları nedeniyle olay yerine gitmekte zorlanınca devreye sokak sakinleri girdi. Yanan dairenin karşı apartmanından bir kişi hortum ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evin yandığı anlar karşı apartmanda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Evi ateşe veren Fuat Ö. ise olay yerinden kaçtı.



"SİGARA İÇMİŞTİM SÖNDÜRMEMİŞİM EV YANMIŞ"



Konuyla ilgili çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kaçan şüpheli Fuat Ö'yü gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Fuat Ö'nün sigara içmiştim izmariti söndürmemişim, yangın çıkmış. Ben bilerek yanmadım dediği ileri sürüldü. Şüphelinin daha önceden uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının olduğu öğrenildi.