SON DAKİKA! Uzman isimden İzmir depremi ile ilgili çarpıcı açıklama: 6’ya varan artçılar devam edecek…

İzmir'de bugün saatler 14.51'i gösterdiğinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilirken, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bir son dakika bilgisi gelmedi. Konuyla ilgili ünlü deprem uzmanı Okan Tüysüz ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüysüz, "Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" dedi ve yaşanabilecek olası artçı sarsıntılar için uyardı.
İşte İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili uzman isim Okan Tüysüz'ün açıklamaları;
AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege bölgesi ve Marmara bölgesinde birçok ilde hissedildi.
Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi.
İzmir ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşların panik anları kamerada | Video
Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" dedi.
Tüysüz, "Ege bölgesi sık faylardan oluşur. Deniz içinde varlığı bilinen faylar var. Birkaç saat sonra ne tür bir fay tarafından oluştuğu belli olur" diye konuştu.
Kaynak: Mynet