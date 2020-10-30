SON DAKİKA! Uzman isimden İzmir depremi ile ilgili çarpıcı açıklama: 6’ya varan artçılar devam edecek…

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! Uzman isimden depremi ile ilgili çarpıcı açıklama: 6’ya varan artçılar devam edecek…

Seferihisar’da bugün 6.6 büyüklüğünde korkutan bir meydana geldi. Şiddetli deprem İzmir başta olmak üzere pek çok ilimizde hissedilirken, konuyla ilgili uzman isimlerden art arda açıklamaları geldi. Son olarak canlı yayında açıklamalarda buluna Prof. Dr. Okan Tüysüz, ‘Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6’ya varan artçılar olacaktır’ açıklamasında bulundu ve vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte İzmir depremi ile ilgili son dakika açıklamaları…

Giriş Tarihi: 30.10.2020 16:03 Son Güncelleme: 30.10.2020 16:04 ABONE OL
Uzman isimden İzmir depremi ile ilgili çarpıcı son dakika açıklamaları: 6’ya varan artçılar devam edecek…

'de bugün saatler 14.51'i gösterdiğinde 6.6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Sarsıntı başta İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilirken, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgisi gelmedi. Konuyla ilgili ünlü deprem uzmanı Okan Tüysüz ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüysüz, "Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" dedi ve yaşanabilecek olası artçı sarsıntılar için uyardı.

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İşte İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili uzman isim Okan Tüysüz'ün açıklamaları;

Uzman isimden İzmir depremi ile ilgili çarpıcı son dakika açıklamaları: 6’ya varan artçılar devam edecek…

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Ege bölgesi ve Marmara bölgesinde birçok ilde hissedildi.

'BUNUN ARKASINDAN 6'YA VARAN ARTÇILAR OLACAKTIR'

Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi.

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Uzman isimden İzmir depremi ile ilgili çarpıcı son dakika açıklamaları: 6’ya varan artçılar devam edecek…

Bu da deniz içinde olan bir . 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" dedi.

Uzman isimden İzmir depremi ile ilgili çarpıcı son dakika açıklamaları: 6’ya varan artçılar devam edecek…

Tüysüz, "Ege bölgesi sık faylardan oluşur. Deniz içinde varlığı bilinen faylar var. Birkaç saat sonra ne tür bir fay tarafından oluştuğu belli olur" diye konuştu.

Kaynak: Mynet

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SON DAKİKA! Uzman isimden İzmir depremi ile ilgili çarpıcı açıklama: 6’ya varan artçılar devam edecek…
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