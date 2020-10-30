SON DAKİKA! Uzman isimden İzmir depremi ile ilgili çarpıcı açıklama: 6’ya varan artçılar devam edecek…

İzmir'de bugün saatler 14.51'i gösterdiğinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilirken, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bir son dakika bilgisi gelmedi. Konuyla ilgili ünlü deprem uzmanı Okan Tüysüz ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüysüz, "Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" dedi ve yaşanabilecek olası artçı sarsıntılar için uyardı.

İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM! ÜNLÜ DEPREM UZMANI UYARDI

İşte İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili uzman isim Okan Tüysüz'ün açıklamaları;