Yangından sonra evsiz kalan yaşlı çift, yeni evine kavuştu

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, evleri yanan yaşlı çift yeni yapılan evlerine kavuştu. AB Komisyon Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülpınar'ın masraflarını üstlendiği yeni evin tamamlanmasıyla Gelener çifti yeni evine yerleşti.

Narlıkaya kırsal Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce evi yanan 76 yaşındaki Mehmet ve 72 yaşındaki Emine Gelener çifti, yardımseverlerden evinin yapılması için yardım talebinde bulundu. Kurban Bayramı öncesi evinin yanmasıyla dışarıda kalan Gelener çiftinin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, evin yapılmasıyla ilgili tüm masraflarını üstlendi. Kısa sürede yeni evin tamamlanmasıyla birlikte Gelener çifti yeni evlerine yerleşti. Narlıkaya Mahallesi'ndeki evine yerleşen Mehmet Gelener ve eşi tüm masrafları üstlenen Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti. Milletvekilini ömrü boyunca hiç görmediğini ve tanımadığını dile getiren Mehmet Gelener, "Yaklaşık 3 ay önce evim yandı. Hayırseverlerden evimin yapılmasıyla ilgili yardım talebinde bulunmuştum. Evimin yandığını duyan milletvekili yakını köye gelerek, bizleri ziyaret etti. Milletvekilinin kendisini gönderdiğini söyleyerek evimi yapacağını bana illetti, sağ olsun evimi yaptı çok güzel bir eve kavuştum. Allah kendisinden razı olsun, kendisini de evime davet ettim" dedi.

"ESKİ EVİNİ ONARMAK İÇİN KOYUNLARINI SATMIŞTI"



Eski toprak çatılı evde ikamet ettiği sırada koyunlarını satarak evin onarımını yapacağını belirten Gelener, "Eski evimin onarımını yapmak için koyunlarımı satarak eve geldim. Ardından 4 gün sonra evimin yakınlarında bulunan meralık alanda başlayan yangın evimi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Koyunları sattığım parada evle birlikte yanınca evimi onarmayı bırakın evsiz kaldık. Bayram öncesi böyle bir olayın başımıza gelmesi bizleri çok üzmüştü" diye konuştu. Yangından önce evinin yolu olmadığını da belirten Mehmet Gelener şunları söyledi: "Daha önce eski evimin yolu yoktu, ilçe merkezine indiğim zaman patika yollar kullanarak köye inip şehir merkezine gidiyordum. Adından köye gelip köyden uzak bana ait evime yine patika yollardan gidiyordum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Lütfü YALGI / SABAH