Yarış zevki için ailemi katletti

Konya'da 18 Ekim'de Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde Bünyamin Özkan (36), eşi Sibel (34) ve oğlu Ahmet Eymen (5) ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada arkalarından gelen Furkan Onat (19) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak aileye çarptı. Kazada Ahmet Eymen olay yerinde, baba Bünyamin Özkan ise hastanede hayatını kaybetti. Anne Özkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Sürücü Furkan Onat tutuklandı.Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde hemşire olarak çalışan Sibel Özkan'ın sol elinde kırık, kalçasında çatlak bulunurken, yürümekte de zorluk çekiyor. SABAH'a konuşan Özkan, şunları anlattı:Eşim ve çocuğum ile birlikte pazar yürüyüşü yapıyorduk. Kaza anında kıyamet kopuyor sandım. Ayağa kalkıp, etrafıma baktığımda eşim ve çocuğumu kanlar içerisinde gördüm. Direkt nabızlarına baktım. 112'yi aradım. Kan gruplarını söyledim. Çok kan kaybı olduğunu, en az 10 ünite kan hazırlamaları gerektiğini ve durumlarının ağır olduğunu söyledim.Psikolojik olarak çökmüş durumdayım. Bur bir kaza değil bunun adı cinayet. Kaldırımda ailemle yürüyoruz ve bir araba gelip kaldırımda bizi eziyor. Zevk için, yarış için. Arkadan yarış yapan beyaz arabadaki kişi hemen onu oradan alıp kaçırıyor.Başka Bünyamin'ler, başka Eymen'ler ölmesin. Başka yuvalar yıkılmasın. Benim ailemi mahvetti. Bir zevk için bu olmamalı. O civarda bir sürü çocuk parkı var. Çocukları da ezebilirdi. Ben eşim ve evladımla birlikte o mezara gömüldüm. Ne hakkı vardı bunu yok etmeye? Ben 5 yaşındaki oğlumun saçını okşamaya bile kıyamazken o oğlumu öldürdü. Son nefesime kadar bunun hesabını soracağım. Sürücüye emsal bir karar verilmeli.