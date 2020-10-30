Zeynep Aslan olayında son dakika gelişmesi! Şoförün ifadesi ortaya çıktı! Genç kızı suçladı...

KAMYON KULLANMA TECRÜBESİ YOK

Hürriyet'in haberine göre, Yörük'ün kamyon kullanma tecrübesi olmadığı ortaya çıktı. Yörük ifadesinde "Aslında operatörlük yapıyorum ama olay günü arkadaşımın kamyonunu almıştım. Pat diye bir ses geldi, bu ses üzerine afalladım; bisiklete sol önden çarptım. Bisiklet yolunun olduğu yerde 'dur' levhası var, bisiklet bunu dikkate alsaydı kaza olmazdı" diyerek hayatını kaybeden Aslan'ı suçladı. Kaza sırasında yolda seyreden kepçe ve diğer bir kamyon sürücüsü hakkında da soruşturma başlatıldı.