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olayında gelişmesi! Şoförün ifadesi ortaya çıktı! Genç kızı suçladı...

HABERİ: İzmir'in Menemen ilçesinde bisikleti ile antrenman yapan 'a kamyon çarptı. Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'a çarpan şoförün srücüsü Aycan Yörük tutuklandı. Yörük'ün olay ile ilgili ifadesi ortaya çıktı. Kamyonu kullanan Yörük, 'Aslında operatör şoförüyüm' dedi. Yörük, hayatını kaybeden 32 yaşındaki Zeynep Aslan'ı suçladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 08:36 Son Güncelleme: 30.10.2020 08:42 ABONE OL
Zeynep Aslan olayında son dakika gelişmesi! Şoförün ifadesi ortaya çıktı! Genç kızı suçladı...

haberi: İzmir'in Menemen ilçesinde bisiklet sporcusu , kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Zeynep'e çarpan şoförün kamyon kullanma tecrübesi olmadığı ortaya çıktı. Şoför Aycan Yörük yine de, Zenep Aslan'ı suçladı. Yörük, "Aslında operatörlük yapıyorum ama olay günü arkadaşımın kamyonunu almıştım. Pat diye bir ses geldi, bu ses üzerine afalladım; bisiklete sol önden çarptım. Bisiklet yolunun olduğu yerde 'dur' levhası var, bisiklet bunu dikkate alsaydı kaza olmazdı" dedi.

Zeynep Aslan olayında son dakika gelişmesi! Şoförün ifadesi ortaya çıktı! Genç kızı suçladı...

YOLDAKİ KEPÇE VE KAMYON İÇİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye'de çeşitli yarışmalarda şampiyonlukları bulunan bisiklet sporcusu (32), 14 Ekim'de İzmir-Menemen yolunda antrenman yapıyordu. Yolun bisikletçilere mahsus bölümündeydi. Ancak bir anda gelen kamyon kendisini de bisikletini de altına aldı. Zeynep olay yerinde hayatını kaybetti. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada kamyon şoförü Aycan Yörük (46) gözaltına alındı. Yörük tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Başsavcılığın itirazı üzerine de tutuklandı.

Zeynep Aslan olayında son dakika gelişmesi! Şoförün ifadesi ortaya çıktı! Genç kızı suçladı...

KAMYON KULLANMA TECRÜBESİ YOK

Hürriyet'in haberine göre, Yörük'ün kamyon kullanma tecrübesi olmadığı ortaya çıktı. Yörük ifadesinde "Aslında operatörlük yapıyorum ama olay günü arkadaşımın kamyonunu almıştım. Pat diye bir ses geldi, bu ses üzerine afalladım; bisiklete sol önden çarptım. Bisiklet yolunun olduğu yerde 'dur' levhası var, bisiklet bunu dikkate alsaydı kaza olmazdı" diyerek hayatını kaybeden Aslan'ı suçladı. Kaza sırasında yolda seyreden kepçe ve diğer bir kamyon sürücüsü hakkında da soruşturma başlatıldı.

Zeynep Aslan olayında son dakika gelişmesi! Şoförün ifadesi ortaya çıktı! Genç kızı suçladı...

Bir çocuk annesi olan , 30 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenen Gran Fondo bisiklet yarışlarında birinci gelerek şampiyon olmuş; sevincini de "İlk yarış tecrübemde kategorimde birinci oldum" diyerek sosyal medyadan duyurmuştu.

Zeynep Aslan olayında son dakika gelişmesi! Şoförün ifadesi ortaya çıktı! Genç kızı suçladı...

'ÇARPARSAN ÖLÜRÜM'

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Zeynep için düzenlenen anma töreninde Bisikletli Yaşam Platformu adına yapılan açıklamada, "Trafikteki araç sürücülerine özellikle söylüyoruz: Kullandığınız araçlar aslında bizim için bir silah, iki tonluk büyük bir tank. Bunun farkında olmalısınız, bastığınız fren veya gaz bir başkasına zarar verebilir. O yüzden ellerinizi kana bulamayınız. Bisiklet sürücüleri olarak öncelikle trafik güvenliği önlemlerinin arttırılmasını istiyoruz. Çünkü bisikletime çarparsan ölürüm" denilmişti.

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Zeynep Aslan olayında son dakika gelişmesi! Şoförün ifadesi ortaya çıktı! Genç kızı suçladı...
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