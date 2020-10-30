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'ta feci olay! Ev yangınında 1 ölü, 4 yaralı...

'ın Alaplı ilçesinde, çıkan yangında anne hayatını kaybetti, oğlu ve 3 itfaiye eri yaralandı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 08:59 Son Güncelleme: 30.10.2020 09:01 ABONE OL
Zonguldak'ta feci olay! Ev yangınında 1 ölü, 4 yaralı...

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde Altun Sever ile oğlu Eren Sever'in oturduğu 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangından yaralı olarak kurtarılan anne ve oğlu, sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan anne Sever, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Eren Sever'in ise hastanede tedavisinin sürüyor.

Bu arada yangına müdahale sırasında itfaiye erleri Çetin Güner, Turgay Özcan ve Mustafa Kaya elektrik kaçağı nedeniyle yaralandı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Zonguldak'ta feci olay! Ev yangınında 1 ölü, 4 yaralı...
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