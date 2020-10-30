Zonguldak'ta yangın can aldı!

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde bir evde meydana gelen yangın sonucunda anne Altun Sever kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, oğlu Eren ise yaralandı. Yangına müdahalede bulunan itfaiye erlerinden 3 kişi elektrik akımından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. (ŞABAN YILMAZ/SABAH)

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçesine bağlı Yeni Siteler İsmet İnönü Caddesinde bulunan bir binanı çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Meydana gelen yangında evde oturan Altun Sever (40) ile oğlu Eren Sever (17) alevlerin arasında kaldı. Yangın sonucunda olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının meydana geldiği eve giren itfaiye ekipleri Altun Sever'i baygın şekilde bulurken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Meydana gelen yangında dumandan etkilenen oğlu Eren ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan evde meydana gelen yangında söndürme çalışmalarına müdahale eden itfaiye erlerinden M. K.., Ç.G ve T. Ö. Kaçak akımdan etkilenerek hastaneye kaldırıldılar.

Bu arada yangının evde yakılan mumdan çıktığı iddia edilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.