Marmara'da gerçekleşen 17 Ağustos 1999 depremi şiddeti ile vatandaşların gündemine geldi. Çok geniş bir alanda hissedilen depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken kayıtlara göre; 100 bin kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Öte yandan geçtiğimiz gün İzmir'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki sarsıntının bilançosu her geçen dakika daha da büyüyor. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos gölcük depremi kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı? İşte konuya ilişkin detaylar…

17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ, ŞİDDETİ KAÇTI?

1999 senesinde Gölcük merkezli olarak saatler 03.02'yi gösterdiğinde gerçekleşen deprem bilindiği üzere çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 21 sene önce yaşanan bu sarsıntı gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremleri arasında yerini alırken vatandaşlar şiddeti, kaç saniye sürdüğü gibi konuları merak ediyor…