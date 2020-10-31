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30 Ekim depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? İzmir depreminde kaç kişi öldü?

Dün gerçekleşen depremi kaç saniye sürdü ve kaç şiddetinde oldu gibi birçok konu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Onlarca binanın hasar aldığı depremde enkaz altından vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürerken bu kapsamda depremin şiddetinin büyüklüğü ve süresinin uzunluğu da büyük dikkat çekmişti. Peki, depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? Dünkü İzmir depreminde kaç kişi öldü? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:20 ABONE OL
30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? İzmir depreminde kaç kişi öldü?

depremi süresi ve şiddeti gibi detaylar geçtiğimiz gün 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından vatandaşların gündem maddeleri arasında yerini aldı. Yaşanan depremin ardından ortaya çıkan görüntüler afetin korkunç tablosunu gözler önüne sermiş ve sarsıntının süresindeki uzunluk ise oldukça konuşulmuştu. Peki, depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? İzmir depreminde kaç kişi öldü? İşte tüm detaylar…

İZMİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

İzmir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremle beraber yaşanan sarsıntının süresinin uzunluğu özellikle depremin ardından ortaya çıkan görüntülerle meydana çıkmıştı. Yapılan açıklamalarda sarsıntının 15 saniye sürdüğü bildirilirken sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü de iddialar arasında yerini alıyor...

30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? İzmir depreminde kaç kişi öldü?

İZMİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

15 kentten hissedilen şiddetli depremde bazı binalarda arama çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Öte yandan geçtiğimiz gün gerçekleşen depremin şiddeti 6.6 olarak bildirilirken yetkili isimler sürenin ise 15 saniye olduğunu ifade etti...

30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? İzmir depreminde kaç kişi öldü?

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 6.8 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi olarak duyururken depremin şiddetini 6.8 olarak açıkladı.

DEPREM İSTANBUL, İZMİR, BURSA, DENİZLİ VE ÇANAKKALE'DE HİSSEDİLDİ

Merkezüssü Ege Denizi olan şiddetli , İstanbul, Bursa, Denizli ve Çanakkale'de de hissedildi.

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30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? İzmir depreminde kaç kişi öldü?
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