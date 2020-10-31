İzmir depremi süresi ve şiddeti gibi detaylar geçtiğimiz gün 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından vatandaşların gündem maddeleri arasında yerini aldı. Yaşanan depremin ardından ortaya çıkan görüntüler afetin korkunç tablosunu gözler önüne sermiş ve sarsıntının süresindeki uzunluk ise oldukça konuşulmuştu. Peki, 30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? İzmir depreminde kaç kişi öldü? İşte tüm detaylar…

İZMİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

İzmir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremle beraber yaşanan sarsıntının süresinin uzunluğu özellikle depremin ardından ortaya çıkan görüntülerle meydana çıkmıştı. Yapılan açıklamalarda sarsıntının 15 saniye sürdüğü bildirilirken sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü de iddialar arasında yerini alıyor...