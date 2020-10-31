İzmir depremi süresi ve şiddeti gibi detaylar geçtiğimiz gün 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından vatandaşların gündem maddeleri arasında yerini aldı. Yaşanan depremin ardından ortaya çıkan görüntüler afetin korkunç tablosunu gözler önüne sermiş ve sarsıntının süresindeki uzunluk ise oldukça konuşulmuştu. Peki, 30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? İzmir depreminde kaç kişi öldü? İşte tüm detaylar…
İzmir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremle beraber yaşanan sarsıntının süresinin uzunluğu özellikle depremin ardından ortaya çıkan görüntülerle meydana çıkmıştı. Yapılan açıklamalarda sarsıntının 15 saniye sürdüğü bildirilirken sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü de iddialar arasında yerini alıyor...
15 kentten hissedilen şiddetli depremde bazı binalarda arama çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede incelemelerini sürdürüyor.
Öte yandan geçtiğimiz gün gerçekleşen depremin şiddeti 6.6 olarak bildirilirken yetkili isimler sürenin ise 15 saniye olduğunu ifade etti...
KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 6.8 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi olarak duyururken depremin şiddetini 6.8 olarak açıkladı.
DEPREM İSTANBUL, İZMİR, BURSA, DENİZLİ VE ÇANAKKALE'DE HİSSEDİLDİ
Merkezüssü Ege Denizi olan şiddetli deprem İzmir, İstanbul, Bursa, Denizli ve Çanakkale'de de hissedildi.