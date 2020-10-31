AFAD: Sadece gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından, İzmir'de deprem sonrası bölgeye yapılan yardımlara ilişkin bir açıklama yapıldı.

GIDA KOLİSİ VE YENİ BATTANİYEYE İHTİYAÇ VAR

Bölgede faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç olduğu belirtilerek, "Halihazırda başkaca bir yardım malzemesine veya ihtiyaç fazlası kullanılmış eşya ihtiyacı bulunmamaktadır. İhtiyaç oluşması halinde ayrıca bildirilecektir. Söz konusu gıda kolisi ve yeni battaniye yardımlarını ulaştırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler. Beslenme hizmetleri konusunda ise ana sorumlu kuruluş Türk Kızılayı olup bu konudaki faaliyet halen devam etmektedir. Beslenme ile ilgili destek olmak isteyenlerin bu kurumla irtibata geçmeleri ve koordinasyon içinde olmaları gerekmektedir" denildi.