Antrenör kadın trafik kazasında yaşamını yitirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor altyapısında antrenörlük yapan Songül Paksoy (32), aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip atık su kanalına düşerek yaşamını yitirdi. Acı haber Adana Demirspor'un resmi twitter hesabından #SONGÜLPAKSOY heştekiyle "Altyapı antrenörlerimizden Songül Paksoy'u trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun Songül Hocam. Seni hiç unutmayacağız" diye duyuruldu. Taraftarlar paylaşımın altına yüzlerce yorum yaparak acılarını dile getirdikten sonra Paksoy ailesine başsağlığında bulundu.

HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ



Mersin'deki ailesini ziyaret sonrası Adana'ya dönen Adana Demirspor U-11 Akademik Ligi Antrenörü Songül Paksoy, 33 AFH 058 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince atık su kanalına düştü. Saat 07.30 sıralarında ise Seyhan ilçesi Dörtağaç Mahallesi'ndeki tarlaya çalışmaya giden çiftçiler, kanalına devrilmiş otomobili görüp, polisi aradı. Kanaldan vinç ile çıkarılan aracın Songül Paksoy'a ait olduğu belirlendi. Otomobil içinde Songül Paksoy'un cansız bedeni bulundu.

SPOR CAMİASI YASTA



Mersin'de yaşayan anne Gülizar Paksoy ile baba Nazmi Paksoy, kendilerini ziyaretten dönen kızlarının ölüm haberi üzerine geldikleri kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan anne -babaya sağlık görevlileri müdahale etti. Yapılan incelemenin ardında Paksoy'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uzun yıllar Adana İdmanyurdu'nda top koşturan Paksoy, yaklaşık 2 yıl önce Adana Demirspor U-11 Akademik Ligi'nde antrenörlük yapmaya başladı. Adana Demirspor'un ilk kadın antrenörü olan Paksoy'un ölümü spor camiasını yasa bürüdü.