Artçı deprem nedir? Artçılar büyük depremi tetikler mi?

Yerkabuğu içerisinde yaşanan kırılmalar ani titreşimlere sebep olur. Dalgalar halinde yayılan titreşimler geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsar. Bu olay deprem olarak tanımlanır. Ülkemizde yer alan fay hatları dolayısıyla sıklıkla meydana gelen depremler, artçı deprem nedir sorusunun merak edilmesine sebep oluyor. Artçılar büyük depremi tetikler mi? İşte yanıtı…
ARTÇI DEPREM NEDİR?
Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.
ÖNCÜ DEPREM NE DEMEK?
Bir büyük depremden birkaç hafta ya da birkaç saniye önce oluşan, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük sarsıntı.