Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Artçı deprem nedir? Artçılar büyük depremi tetikler mi?

nedir? Artçılar büyük depremi tetikler mi?

Fay hattı açısından riskli bir coğrafi konumda yer alan ülkemizde birbiri ardına yaşanan depremler, bazı terimlerin merak edilmesine sebep oluyor. Son olarak 30 Ekim’de, İzmir’in Seferihisar ilçesinde 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremi takip eden 24 saat içerisinde çok sayıda yaşandı. Bölgede yaşanan artçılar sebebiyle “Artçı deprem nedir, neden olur?” “Artçı deprem olması iyi midir, büyük depremi tetikler mi?” gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte artçı depremler ile alakalı bilgiler…

Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:09 ABONE OL
Artçı deprem nedir? Artçılar büyük depremi tetikler mi?

Yerkabuğu içerisinde yaşanan kırılmalar ani titreşimlere sebep olur. Dalgalar halinde yayılan titreşimler geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsar. Bu olay deprem olarak tanımlanır. Ülkemizde yer alan fay hatları dolayısıyla sıklıkla meydana gelen depremler, nedir sorusunun merak edilmesine sebep oluyor. Artçılar büyük depremi tetikler mi? İşte yanıtı…

Artçı deprem nedir? Artçılar büyük depremi tetikler mi?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

Artçı deprem nedir? Artçılar büyük depremi tetikler mi?

ÖNCÜ DEPREM NE DEMEK?

Bir büyük depremden birkaç hafta ya da birkaç saniye önce oluşan, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük sarsıntı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Artçı deprem nedir? Artçılar büyük depremi tetikler mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA