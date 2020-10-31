Batı'nın ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Mesele İsrail olunca bunu yaptılar...

Fransız Charlie Hebdo dergisi ifade özgürlüğüne sığınarak hakaret içerikli karikatürler çizmeyi sürdürdü. Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren karikatürün ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karikatürle hedef alan derginin iş Yahudiliğe geldiğinde 27 yıllık karikatürünü kovduğu ortaya çıktı.

MESELE YAHUDİLİK OLUNCA ÜNLÜ ÇİZER KOVULMUŞTU



Charlie Hebdo dergisinin ünlü karikatüristi Maurice Sinet, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin oğlu Jean Sarkozy'i Yahudilikle ilişkilendirdiği bir makale-karikatür yazınca dergiden kovulmuştu. Hatta Charlie Hebdo'ya açtığı hukuksuz işten çıkartma davasından 40 bin Euro tazminat kazanmıştı.

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Karikatür Sinet, Jean Sarkozy'nin gündemi meşgul eden Yahudi olacağı iddialarıyla ilgili çizdiği karikatür ayrıca makale ile "Ufaklık, hayatta uzun yol yürüyecek" ya da "Yahudiler genelde zengin olur" ifadelerini kullanmıştı. Yahudi karşıtlığı yaptığı ve ırkçı nefreti kışkırttığı için suçlanan ve kovulan karikatürist Sinet, 5 Mayıs 2016 yılında geçirdiği Akciğer Ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmişti.

SOSYAL MEDYADAN BU TEZAT DİLE GETİRİLDİ



2015 yılında Hz. Muhammed (s.a.v) karikatürü sonrasında aynı tartışma yaşanmıştı. Fransız Charlie Hebdo'da Yahudilikle ilgili bir şey yazıldığı ya da çizildiğinde antisemitizm ortaya atılıyor ancak mesele Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret olunca dergi ifade özgürlüğüne sığınıyor. Bu tezat Müslümanlar tarafından sosyal medyada dile getiriliyor.

MESELE İSRAİL OLUNCA İŞTEN KOVUYORLAR



Ayrıca Alman Süddeutsche gazetesinin yıllarca beraber çalıştığı karikatüristi Dieter Hanitzsch'in (85) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu elinde bomba ile çizince işinden kovulduğu hatırlatılan iletilerde, bir dünya dini olan İslam ile dalga geçilmesinin ya da hakaret edilmesinin ifade özgürlüğü kisvesinde yapılmasına tepki gösterildi.