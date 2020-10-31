Bozkırın ortasında bir Japon Bahçesi

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993'te, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yaptırılan Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyündeki Japon Bahçesi sonbaharın farklı renklerine büründü. Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından "En İyi Yeşil Tasarım" ödülü alan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyor.