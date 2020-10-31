Cinayet zanlısı tutuklandı

Kocaeli Kandıra ilçesinde meydana gelen olayda, üvey babası Erol Erdiz ile tartışan ve eline geçirdiği bıçak ile önce üvey babasını bıçaklayan, ardından da araya giren babasının arkadaşı Ümit Sanlı(41)'yı bıçaklayarak ölümüne neden olan H.Ö(19) tutuklandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli Kandıra İlçesi Çarşı Mahallesinde oturan Erol Erdiz(41), uzun süreden bu yana aralarında anlaşmazlık bulunan ve uyuşturucu bağımlılığı olduğu ileri sürülen üvey oğlu H.Ö(19) ile evinin önünde akşam saatlerinde tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında H.Ö(19) üvey babasına bıçak çekerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu esnada araya girmeye çalışan babasının arkadaşı Ümit Sanlı(41)'da H.Ö'nün salladığı bıçak ile vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Olay sonrası H.Ö hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler hemen 112 Acil Yardım Hattına haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri, yapmış oldukları kontrollerde Ümit Sanlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan üvey baba Erol Erdiz ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

ZANLI YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemenin ardından Sanlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.Tedavi altına alınan Erol Erdiz'i hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayın zanlısı H.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı H.Ö. tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı