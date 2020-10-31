Çocukların gürültüsünden rahatsız oldu dehşet saçtı

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Saldırgan şahıs polise direnince bölgeye gelen Özel Harekat ekiplerince şahıs gözaltına alındı.

Komşu kavgası Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokak'ta saat 14.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akın Aydın üst komşusu Kurt ailesinin gürültüsünden rahatsız oldu. İlk önce uyarmak için üst kata çıktı. Ancak şahıslar arasında kavga çıktı. Daha sonra evine gönen Akın Aydın evden aldığı pompalı tüfekle tekrar Kurt ailesinin yaşadığı daireye gitti. Kurt ailesinden Fadime, Tuğrul ve Emrah Kurt'a ateş ederek ağır yaraladı. Sesleri duyan diğer komşular durumu polise ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

Daha sonra yaralı şahısları hastaneye götürmek istedi. Ancak elinde pompalı tüfekle apartman önünde bekleyen Aydın, yaralıların dışarı çıkarılmasına müsaade etmedi. Bölgeye gelen çok sayıda polis güvenlik çemberi oluşturduktan sonra Özel Harekata durumu bildirdi. Özel Harekat ekipleri, polise elindeki tüfekle direnen saldırgan şahsı ikna yöntemiyle gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralılardan Fadime Kurt'un nabzı mahalle ortasında zayıflayınca sağlık ekipleri kalp masajı uyguladı. Ambulanslarla Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fadime ve Tuğrul Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Emrah Kurt'un ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.