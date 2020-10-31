e-Nabız ile corona test sonucu ne zaman kaç günde çıkar? Corona test sonucu kaç günde çıkar, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Corona test sonucu ne zaman çıkar sorusu son günlerde artan vaka sayısı bile yoğunlukla araştırılan konular arasında yerini alıyor. Binlerce vatandaş sağlık kuruluşlarına başvurarak Covid-19 testini yaptırıyor. Bu kapsamda sonuçların e-Nabız sistemi üzerinden vatandaşlara ulaştırıldığı biliniyor. Öte yandan bu sisteme giriş için vatandaşların en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresi edinmesi gerekiyor. Peki, Corona test sonucu kaç günde çıkar, sonuçlar nasıl öğrenilir? e-Nabız ile corona test sonucu ne zaman kaç günde çıkar? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Son günlerde vaka sayısının ülkemizde de yükselişe geçmesiyle birlikte her gün e-Nabız aracılığı ile corona test sonucu sorgulayan binlerce vatandaş bulunuyor. Bu sistemle sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar testlerin kaç günde sonuçlandığı gibi detayları da merak ediyor…
Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.
En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.
CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI SORGULAMA
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından E Nabız uygulaması ile birlikte corona testi sonuçları görüntülenebilir. E Devlet üzerinden gerçekleştirilen E Nabız girişi ile corona virüs test sonuçları birkaç adımda öğrenilebilir. Test sonuçları için öncelikle "Tahlillerim" kategorisine girilir. Açılan yeni sayfada yer alan "Covid 19 test sonuçları" ekranına tıklanır ve sonrasında T.C. kimlik numarası, cep telefonu ve barkot no gibi kişisel bilgiler doldurularak sonuçlar öğrenilir.
Genel olarak test sonuçlarının 3 gün içerisinde sistem üzerinden duyurulduğu biliniyor.
PCR testinde1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar genel olarak 24 saat içerisinde bildirilmektedir.