Deprem çantası nasıl hazırlanır ve içinde neler olmalı? AFAD ile deprem çantası malzemeleri ve içerisinde olması gerekenler listesi!

Deprem çantasında neler olur? Bu sorunun yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan İzmir depremi sonrası merak edildi. Yaşanan deprem İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de hissedilince akıllara direk deprem çantası geldi. Vatandaşlar hızlı ve pratik bir şekilde çözüm önerileri arıyor. Peki Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir, nasıl hazırlanır?
Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle deprem çantası son günlerde sıklıkla dile geliyor. Olası bir depreme hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar için deprem çantasında neler olur sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik.
Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.
Acil durum çantası olarak da bilinen deprem çantasının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Peki, ihtiyacınız olan farklı kategorilerden malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantasının içerisinde neler olmalı? İşte, deprem çantasının içerisinde olması gerekenler:
En az 72 saat yetebilecek miktarda su
En az 72 saat yetebilecek bozulmayan yiyecekler (konserve, bisküvi vb.)
İlk yardım çantası
Çadır
Battaniye
Uyku tulumu
Yedek pilleri ile beraber kullanışlı bir el feneri
Telefonunuzun şarj aleti (taşınabilir ve kablolu)
Mevsim şartlarına uygun giysiler (şapka, çorap, yağmurluk, kazak vb.)
Bir miktar para
Kullandığınız ilaçlar
Battaniye
Kalem ve kağıt
Çok amaçlı çakı
Çakmak
Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu defter ya da dosya
Islak mendil, tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünler
Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.
Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.
Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.
Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.
Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.
Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.
Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.