Depremde enkaz altında kalan kedi kurtarıldı

Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, binalardan birisinde yıkıntıların arasında kalan kediyi fark etti. AFAD ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Son dakika! İzmir'de deprem enkazı altında kalan kedinin kurtarılma anı kamerada | Video

HERHANGİ BİR YARASININ BULUNMADIĞI BELİRLENDİ

Bir AFAD görevlisi, beton boluğun altına girip enkazda mahsur kalan kediyi çıkarmayı başardı. Yapılan kontrolde kedinin herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Görevliler, kediyi bir süre sevdikten sonra bıraktı.