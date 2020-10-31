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Depremde enkaz altında kalan kedi kurtarıldı

'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan bir kedi de arama kurtarma ekiperi tarafından kurtarıldı. Yapılan kontrolde kedinin herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Görevliler, kediyi bir süre sevdikten sonra bıraktı.

DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:14 Son Güncelleme: 31.10.2020 10:15 ABONE OL
Depremde enkaz altında kalan kedi kurtarıldı

Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, binalardan birisinde yıkıntıların arasında kalan kediyi fark etti. AFAD ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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HERHANGİ BİR YARASININ BULUNMADIĞI BELİRLENDİ

Bir AFAD görevlisi, beton boluğun altına girip enkazda mahsur kalan kediyi çıkarmayı başardı. Yapılan kontrolde kedinin herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Görevliler, kediyi bir süre sevdikten sonra bıraktı.

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Depremde enkaz altında kalan kedi kurtarıldı
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