Doğal taş ihracatında Kocaeli çıkış noktası oldu

Kocaeli Körfez İlçesi Yarımca bölgesinde bulunan, Doğu Marmara Bölgesinin en büyük limanı, doğal taş ihracatında verdiği depolama hizmeti ve TCDD'nin direkt limana bağlantısı olan demiryolu ile mermer ihracatçısının hem maliyetlerini düşürdü, hem de işlerine hız kazandırdı. Mermer ihracatının merkezi haline gelen liman, taşıdığı yüklerde, 2020'nin ilk dokuz ayında, diğer yıllara oranla ihracatı da 4 kat arttırdı.

MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜK

Liman yetkililerinden Begüm Aydın Canbir, dünyada 40 ülkeye 4.3 milyar dolarlık doğal taş ihraç eden Türkiye'nin yurtdışına çıkış noktasının Kocaeli olduğunun altını çizerek, "Limanımızda verdiğimiz depolama ve konteyner dolum hizmetleriyle 2020'de mermer ihracatçılarının Marmara bölgesinde en çok tercih ettiği liman haline geldik. Pandemi sürecinde de gerekli tüm tedbirleri alarak tam kapasiteyle çalışmayı sündürdük. Depolama ve konteyner dolumu hizmetleri ile öne çıkan limanımız, ihracatçılara sağladığı bu olanaklar ile hem mermercilerin gözdesi oldu hem de ihracatı hızlandırdı. Ayrıca depolama hizmeti ile ihracatçıların maliyetlerini düşürdü" dedi.

İHRACAT TEK SEFERDE YAPILIYOR

Kendi verilerine göre terminalden mermer ihracatında konteyner dolumlarının, 2020'de 4 kat arttığını ifade eden Canbir, " Mermer gibi hassas bir ürünün açık olarak taşınmasına da çözüm üreterek konteynere girmesini sağladık. Böylece hem daha güvenli hem de gerek satıcı, gerek alıcı için maliyet avantajı sağlandı. Ağırlıklı olarak Afyon, Isparta, Denizli, Burdur, Kastamonu, Antalya, Mersin ve Diyarbakır'dan doğal taş limana geliyor. İhracatlar büyük oranda tek seferde 30-40 konteyner ile yapılıyor. Mermer ocakları özellikle Orta Anadolu içlerinde bulunduğundan bu büyüklükte yükleri tek seferde taşıyacak araç bulma zorluğu oluşuyor. Bu nedenle, depolama hizmeti ile yükler günlere yayılarak depoya sevk ediliyor. Ayrıca yine bazı mermer ocaklarında ihraç edilecek mermerlerin depolanacağı alan bulunmadığından onlar da limanımızda verdiğimiz depolama hizmetinden faydalanıyor. " şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLERİ RAHATLATACAK ÇÖZÜMLER

Türkiye salgının başından beri küresel ticaretteki rolüyle ilgili doğru adımları attığını ifade eden Canbir " İhracatta doğal olarak bazı ürünlere talep artarken bazı ürünlere olan talep azaldı. Lojistik alanında da hız ve güvenlik ön plana çıktı. Bu nedenle limanımız, tüm sektörlerde olduğu gibi doğal taş sektöründe de müşterilerimizi rahatlatacak çözümler üretti" dedi.