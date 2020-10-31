DSÖ’ye “2021 ‘sağlık çalışanları yılı’ olsun” teklifi

Türkiye'de dün 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 10 bin 177, ağır hasta sayısı 1966 oldu. 1703 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 322 bin 465'e yükseldi. Zatürre oranı yüzde 5 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 2322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2000'e yaklaştı. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz" dedi. Öte yandan İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu'nda konuşan Koca "Sağlık çalışanlarımızın fedakâr çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021'in dünyada 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik" dedi.