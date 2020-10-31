Enişte-kayınbirader kavgası: 1 ölü

İstanbul'da kayınbiraderi ile ticari taksi yüzünden tartışan enişte dehşet saçtı. Aracın kendisine ait olduğunu iddia eden kayınbirader, eniştesine saldırınca öfkesine hakim olamayan enişte kayınbiraderini öldürdü.

Olay geçtiğimiz aylarda Eyüpsultan'da meydana geldi. Cezaevinden yeni çıkan Fehim Demirezen eniştesi İsmet K.'nın çalıştırdığı ticari taksinin kendisine ait olduğunu iddia ederek sık sık para istiyordu.

ARACA SALDIRMAYA BAŞLADI

Ticari taksinin borçlarını ödeyen İsmet K., kayınbiraderinin baskılarına rağmen aracı oğlu Atilla K., ile birlikte yapıyordu. Gece vardiyasını yapan Atilla K., iş çıkışı evinin önüne geldiğinde dayısı Fehim Demirezen'i alkollü bir vaziyette kendisini beklerken gördü. İkili arasında taksi yüzünden tartışma çıkınca Fehim Demirezen öfkelenerek araca zarar vermeye başladı.

ENİŞTE KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBETTİ

Dayısının araca zarar vermesini engelleyemeyen Atilla K., babasını arayarak yardım istedi. İsmet K., kayınbiraderinin araca zarar verdiğini görünce araçtan çıkardığı sopa ile Fehim Demirezen'e saldırmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eve çıkarak silahını alan İsmet K., önce havaya ardından kayınbiraderine ateş etti. Göğsünden yaralanan Fehim Demirezen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İsmet K., ve Atilla K., olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan İsmet K., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda İsmet K., hakkında 'Kasten Adam Öldürme' suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.