Geriye bu görüntü kaldı... Polise teslim edildi

Bayraklı ilçesi 283/15 sokakta oturan ve depremde annesi Burcu Yüksel ve kız kardeşi Dila Yüksel ile birlikte vefat eden Ege Ilgaz'ın mezuniyet albümünü enkazın içinde bulan arama kurtarma gönüllüleri, albümü polise teslim edildi.