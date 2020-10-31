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Geriye bu görüntü kaldı... Polise teslim edildi

'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Ege Ilgaz Yüksel'den geriye ortaokul mezuniyet albümü kaldı.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 22:14 ABONE OL
Geriye bu görüntü kaldı... Polise teslim edildi

Bayraklı ilçesi 283/15 sokakta oturan ve depremde annesi Burcu Yüksel ve kız kardeşi Dila Yüksel ile birlikte vefat eden Ege Ilgaz'ın mezuniyet albümünü enkazın içinde bulan arama kurtarma gönüllüleri, albümü polise teslim edildi.

Geriye bu görüntü kaldı... Polise teslim edildi

TOPRAĞA VERİLDİLER

'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in cenazeleri toprağa verildi.

Geriye bu görüntü kaldı... Polise teslim edildi

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Geriye bu görüntü kaldı... Polise teslim edildi

Cenaze törenine, Burcu Yüksel'in eşi Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yüksel ailesinin yakınları katıldı.

Geriye bu görüntü kaldı... Polise teslim edildi

Yüksel ailesinin 3 ferdinin cenazeleri, namazın ardından defnedildi.

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Geriye bu görüntü kaldı... Polise teslim edildi
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