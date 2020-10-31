Gri listede aranan terörist ikna edilerek teslim oldu

Güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla kırsal alanda eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

Mardin ve Hakkâri'de güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde "Gri" kategoride aranan PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.





2012'de örgüte katılan ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 500 bin lira para ödüllü "Gri" kategoride bulunan PKK'lı teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara ve Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki terör kamplarında faaliyet yürüttüğü belirtildi. Jandarmadaki sorgusu devam eden PKK'lı teröristin sınır birliklerinde görevli güvenlik güçlerine testlim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 186'ya yükseldiğini belirtildi.