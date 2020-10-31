Hasan’ın ölümünde cinayet şüphesi

İstanbul Çekmeköy'de otomotiv firmasında çalışan kız arkadaşını görmeye giden Hasan Sevinçtekin (24) kalbinden bıçaklandı, kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Hasan Sevinçtekin'in intihar ettiği değerlendirildi.Bu görüşe itiraz eden baba Aziz Sevinçtekin, "Oğlumu öldüren bıçağın üzerinde hiç parmak izi çıkmadı. Bıçak oğlumdan 1 metre uzakta bulunmuş. Kendini öldürse bıçağı çıkarabilir mi? Oğlum o gün oraya o kız arkadaşına doğum günü partisi ayarlayıp da gitmiş. Benim oğlum intihar etmedi, bu bir cinayet. Bu dosyanın bu şekilde kapanmasına müsaade etmeyin, bana yardım edin" dedi. Sultangazi'de yaşayan 24 yaşındaki Hasan Sevinçtekin, üniversite öğrencisi olduğu Bilecik'te N.C. adlı kızla tanışmış, iddiaya göre bir süre gönül ilişkisi yaşayan iki genç ayrılmıştı. Geçen yıl 29 Ocak'ta N.C.'nin çalıştığı Çekmeköy'deki otomotiv bayisine giden Hasan Sevinçtekin, genç kızla burada ayrılıkla ilgili tartıştı.