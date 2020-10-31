Hırsızın pişkini! Çaldıkları aracı beğenmediler yenisini çaldılar

Esenyurt ve Avcılar'da 3 gün içerisinde çaldıkları 4 arabayla kapkaç yapan Celal Y.(19) ve Hasan A.(19) yakalandı. 9 Ekim ve 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen olaylarda Esenyurt'ta 4 araba hırsızlığı; Avcılar'da ise 2 kapkaç olayı yaşandığı belirtildi. Yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler 12 Ekim'de Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

MARKET ÖNLERİNİ MESKEN TUTTULAR

Esenyurt'ta 4 araç hırsızlığı yapan şüphelilerin; marketten bir şey almak için kısa süreliğine park edilen araçları hedef aldığı ortaya çıktı. İki dakikalık işlerini halletmek için anahtarlarını arabalarının üzerinde bırakan sürücüler, araçlarını bıraktıkları yerde bulamadılar. Bu yolla 3 araba çalan şüphelilerin, 1 aracı da düz kontak yaptırarak çaldıkları belirtildi.

ÇALDIKLARI ARACI BEĞENMEDİLER YENİSİNİ ÇALDILAR

Şüphelilerin çaldıkları bir aracı beğenmeyerek araçtan indiği ve üst model başka bir aracı çaldığı öne sürüldü. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin çalıntı bir araçla ilerlerken, bir anda durdukları ve üst model başka bir aracı çalarak yollarına devam ettikleri görülüyor.

ÇALINTI ARAÇLA KAPKAÇ YAPTILAR

Celal Y. ve Hasan A.'nın, Esenyurt'tan çaldıkları arabalarla Avcılar'a geldikleri ve orada da kapkaç yaptıkları ifade edildi. Şüphelilerin, çalıntı araçları kullanarak yolda yürüyen yabancı uyruklu kişilerin telefonlarını ve çantalarını çaldıkları belirtildi. Adliyeye sevk edilen Celal Y. tutuklandı.

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