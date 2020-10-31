İlçeleri gösteren İzmir haritası: İzmir Bayraklı, Bornova, Seferihisar ilçeleri nerede, haritadaki yerleri ne?

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bununla birlikte bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Deprem ile ilgili haberler ve yürütülen arama kurtarma çalışmaları yakından takip edilirken İzmir haritası ve ilçelerin haritadaki konumları araştırılıyor.

İZMİR HARİTASI

İZMİR'İN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

İzmir, İstanbul ile beraber en çok ilçeye sahip olan şehirler arasında yer alır. Önemli bir kısmının denize kıyısı olması ile beraber bazıları ise iç kesimlerde kalır. Ancak özellikle denize yakın olan ilçelerin çok daha yoğun nüfusa sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda şu an güncel olarak İzmir'in toplamda 30 tane ilçesi bulunmaktadır. Her bir ilçesi ulaşım ya da eğitim ve sağlık açısından yüksek bir noktaya çıkmış iken, aynı zamanda sanayileşme konusunda da önemli bir potansiyel teşkil ediyorlar.

İZMİR'İN NÜFUSU NE KADAR

İzmir nüfus bakımından da Türkiye'nin en yoğun şehirleri arasında gelmektedir. Bu doğrultuda şu an günümüz nüfusu açısından İzmir 4.367.251 kişi olarak öne çıkıyor.

İZMİR'İN İLÇELERİ NELERDİR

İzmir toplamda 30 tane ilçeye sahiptir. Her bir ilçe her açıdan önemli bir potansiyel teşkil etmekte ve yoğunluk yaşamaktadır. Bu konuda sırasıyla İzmir'in ilçelerini şöyle sıralamak mümkün;