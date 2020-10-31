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'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in cenazeleri toprağa verildi.

AA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 15:24 Son Güncelleme: 31.10.2020 15:54 ABONE OL
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze törenine, Burcu Yüksel'in eşi Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yüksel ailesinin yakınları katıldı.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Yüksel ailesinin 3 ferdinin cenazeleri, namazın ardından defnedildi.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
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