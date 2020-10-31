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ekiplerinden mucizevi kurtarış

ekipleri 'de yaşanan depremden hemen sonra afet bölgesine intikal etti. Büyük uğraşlar sonrasında ekiplerinin mucizevi kurtarışlarını hesabından paylaştı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 16:56 Son Güncelleme: 31.10.2020 17:10 ABONE OL
JAK ekiplerinden mucizevi kurtarış

Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) İzmir'de yaşanan 6,8 şiddetindeki deprem sonrasında büyük bir hızla afet bölgesine intikal etti. JAK büyük uğraşlar sonrasında enkaz altından birçok kurtarış gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından mucizevi bir kurtarışın videosunu yayınladı.

İzmir'de JAK ekiplerinden deprem enkazından mucizevi kurtarış anları kamerada | Video

JAK EKİPLERİNDEN MUCİZEVİ KURTARIŞ

JAK ekiplerinin çok titiz bir şekilde çalıştığı görülen görüntülerde, "Sesimi duyan var mı?" diye soruluyor. Ardından "Çınar" ismindeki enkaz altındkai vatandaşa sesleniliyor. Enkaz altındaki Erol ismindeki şahsın kurtuluşu ise kameralara yansıyor.

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JAK ekiplerinden mucizevi kurtarış
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