Kuru sıkı silahları gerçek silahlara dönüştürdüler... İmalathanede suçüstü yakalandılar...

İstanbul Polisi, yasa dışı yollardan silah imalatı ve yasa dışı silah ticareti yapan üç kişilik bir çeteyi teknik ve fiziki olarak takibe aldı. İstanbul'da çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Kuru sıkıdan bozma silahlar imal ederek namluları açılmış söz konusu silahları yasa dışı yollardan para karşılığında piyasaya süren çetenin üyesi üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Silah imalatı yaparken suçüstü yakalanan çete üyelerinin internet ve sosyal medya üzerinden siparişler alarak yasa dışı silah ticareti de yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Operasyonda baskın düzenlenen ve imalathane olarak kullanılan adreslerde ele geçirilen sekiz adet ruhsatsız silah, dört namlu ve yasa dışı silah imalatında kullanılan parçalar incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. A.B. (23), D.A. (44) ve K.Z. (36) isimli üç şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler devam ediyor.