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'den son dakika ve birçok il için uyarısı: Kuvvetli olacak!

'den gelen son dakika değerlendirmelerinde hafta sonu özellikle Marmara ve bölgesinin sağanak yağışın etkisine gireceği bildirildi. Kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece kadar sıcaklıkların düşüşe geçeceği kaydedilirken dahil birçok il yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 31.10.2020 08:31 Son Güncelleme: 31.10.2020 08:33 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve birçok il için hava durumu uyarısı: Kuvvetli olacak!

Son dakika haberler… başta olmak üzere birçok ilin bugün ve yarını kapsayan yağışlı havanın etkisinde olacağı bildirildi. Sabah saatlerinde başlayan yağışların öğleden sonra özellikle 'in doğusunda kuvvetlenmesi öngörülüyor. tahminlerinde sıcaklıkların yağış alan bölgelerde düşüşe geçeceği bildirildi. İşte Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminleri…

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI!

Geçtiğimiz gün Marmara Bölgesi'nin büyük bir kısmını etkisi altına alan yağışlı havanın bugün ve yarın olmak üzere hafta sonu da devam edeceği bildirildi. Meteoroloji'den gelen son bilgiye göre; sıcaklıkların da yurdun kuzeyinde ve iç kesimlerinde 4 dereceye kadar düşüş yaşayacağı tahmin ediliyor…

Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve birçok il için hava durumu uyarısı: Kuvvetli olacak!

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ve Bölgeleri ile Çankırı, Yozgat, Sİvas, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; 'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve birçok il için hava durumu uyarısı: Kuvvetli olacak!

Sıcaklıkların, Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve birçok il için hava durumu uyarısı: Kuvvetli olacak!

Yağışların; 'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı 'de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşuı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve birçok il için hava durumu uyarısı: Kuvvetli olacak!
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