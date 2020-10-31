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MPİ ile sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 31 Ekim 2020 Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan sonuçları MPİ ile açıklandı. Şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı sonuçların açıklanması ile birlikte araştırılmaya başlandı. İşte 31 Ekim MPİ ile Çılgın hızlı bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 31.10.2020 22:09 ABONE OL
MPİ ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 31 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans oyunu sevenlerin kaçırmadığı sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi ile açıklanan sonuçların ardından bilet sorgulama işlemleri de yapılmaya başlandı. Haberimizin içerisinden sorgulama ekranı ve detaylarına ulaşabilirsiniz. İşte MPİ ile Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı 31 Ekim 2020!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MPİ ile bilet sorgulama ekranı aşağıdadır;

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

15, 16, 19, 74, 75, 81 JOKER: 20

MPİ ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 31 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

31 Ekim Çılgın çekiliş sonuçları Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleşti. Büyük ikramiye önceki çekilişlerden devreden 76 milyon lira olarak belirlendi.

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MPİ ile Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 31 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
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