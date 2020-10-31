Sağlık Bakanı Koca: "Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
YAKINLARINIZ İÇİN ALO 184'Ü ARAYIN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020
Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin. pic.twitter.com/Vyfy1PEURa
"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."