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Sevgililerin kıskançlık kavgası kanlı bitti

'da bir süredir aynı evde yaşadıkları öğrenilen ile Sedat Akyazı arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce kalçasından bıçakla yaralanan Sedat Akyazı hayatını kaybetti. Konuyla ilgili gözaltına alınan Arzu Soytürk’ün, kavga sırasında bıçağı kendi kalçasına sapladığını söylediği ileri sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 31.10.2020 21:57 ABONE OL
Sevgililerin kıskançlık kavgası kanlı bitti

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Altın Sokakta bir evde önceki gece meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Arzu Soytürk,(46) arkadaşı F.A. ile birlikte yaşadığı evde sohbet ediyordu. Saat 02.30 sıralarında eve işçi olan ve evde birlikte yaşadıkları öğrenilen sevgilisi Sedat Akyazı (44) geldi. Sedat Akyazı eve gelince F.A evden ayrıldı. F.A'nın ayrılmasının ardından Akyazı ile Soytürk arasında kıskançlık nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, Akyazı'nın sol kalçasına bıçak saplandı. Akyazı, bıçak yarası nedeniyle hayatını kaybetti. Arzu Soytürk, gözaltına alındı.

"BEN SANA ZARAR VERMEM KENDİME VERİRİRİM"

Gözaltına alınan Soytürk'ün emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle kavga ettikleri sırada, Akyazı'nın eline bıçak alarak, "Ben sana zarar veremem ama kendime zarar veririm." diyerek, bıçağı kendi sol kalçasına sapladığını öne sürdü. Sevgilisi Akyazı'nın eve alkollü geldiğini iddia eden Soytürk, ifadesinin devamında, bıçağın çok kan olması nedeniyle suyla yıkadığını iddia etti. Soytürk'ün Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Sevgililerin kıskançlık kavgası kanlı bitti
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