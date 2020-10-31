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Son dakika: 'de çöp konteynerinde

Son dakika haberler: Patlamada ölen ya da yaralanan bulunmazken, park halindeki bir otomobil hasar gördü - Polis, güvenlik şeridiyle çevrilen alanda patlamanın sebebini öğrenebilmek için çalışma yapıyor

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 31.10.2020 20:31 Son Güncelleme: 31.10.2020 21:01 ABONE OL
Son dakika: Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama

Ataşehir Fetih Mahallesi, Karaman Çiftlik Yolu caddesi No: 27 önünde bulunan bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Çevredeki bir çok mahalleden duyulan patlama sesi vatandaşlara korku yaşattı. Ataşehir Güvnlik Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Olay yerinde bulunan çöp konteyneri ve yanındaki geri dönüşüm kutusunun patlama neticesinde zarar gördüğü öğrenilirken, patlama neticesinde ilk tespitlere göre yaralı vatandaş olmadığı öğrenildi. Çöp konteyneri yanında park halinde bulunan 34 UD 0488 plaka sayılı aracın hafif hasar gördüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme, ekipleri olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Son dakika: Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama
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