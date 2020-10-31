Son dakika: Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama

Ataşehir Fetih Mahallesi, Karaman Çiftlik Yolu caddesi No: 27 önünde bulunan bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Çevredeki bir çok mahalleden duyulan patlama sesi vatandaşlara korku yaşattı. Ataşehir Güvnlik Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Olay yerinde bulunan çöp konteyneri ve yanındaki geri dönüşüm kutusunun patlama neticesinde zarar gördüğü öğrenilirken, patlama neticesinde ilk tespitlere göre yaralı vatandaş olmadığı öğrenildi. Çöp konteyneri yanında park halinde bulunan 34 UD 0488 plaka sayılı aracın hafif hasar gördüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme, ekipleri olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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