Türkiye deprem risk haritası ile AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020: Evimin altından, yakınından fay hattı geçiyor mu?

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Türkiye risk haritası ile ve MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020: Evimin altından, yakınından fay hattı geçiyor mu?

… İzmir’in Seferihisar ilçesi merkez üssü olan 6.6 büyüklüğündeki depremin bölgede çeşitli illerde de hissedilmesi büyük panik yarattı. Durum böyle olunca da, 'Evimin altında fay hattı var mı, oturduğum yerin riski bulunuyor mu?' sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı. Bilindiği gibi, ve MTA yenilenmiş fay hattı sorgulama ile oturduğunuz yerin, binanın ve bölgenin güvenli olup olmadığını, altından fay geçip geçmediğini kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Peki, 2020 MTA ve AFAD fay hattı sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte, 2020 Türkiye fay hatları haritası...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 08:11 Son Güncelleme: 31.10.2020 08:12 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Türkiye deprem risk haritası ile AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

İzmir'in Seferihisar ilçesi merkez üssü olan 6.6 büyüklüğündeki depremin bölgede çeşitli illerde de hissedilmesi büyük panik yarattı. Depremin ardından ise, ve MTA fay hattı sorgulama günün en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkmaya başladı. Zira, ülkemizdeki milyonlarca vatandaş, oturduğu bölgenin, evin ve binanın güvenli ve sağlam olup olmadığını riski ve fay hatları haritası ile öğrenebiliyor.

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkânına sahipsiniz.

Son Dakika Haberi: Türkiye deprem risk haritası ile AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

TÜRKİYE FAY HATLARI HARİTASI 2020

Yeni harita en güncel kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Son Dakika Haberi: Türkiye deprem risk haritası ile AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

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Türkiye deprem risk haritası ile AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020: Evimin altından, yakınından fay hattı geçiyor mu?
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