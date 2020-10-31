Türkiye deprem risk haritası ile AFAD ve MTA fay hattı sorgulama ekranı 2020: Evimin altından, yakınından fay hattı geçiyor mu?

İzmir'in Seferihisar ilçesi merkez üssü olan 6.6 büyüklüğündeki depremin bölgede çeşitli illerde de hissedilmesi büyük panik yarattı. Depremin ardından ise, AFAD ve MTA fay hattı sorgulama günün en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkmaya başladı. Zira, ülkemizdeki milyonlarca vatandaş, oturduğu bölgenin, evin ve binanın güvenli ve sağlam olup olmadığını deprem riski ve fay hatları haritası ile öğrenebiliyor.

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkânına sahipsiniz.