SON DAKİKA HABERLERİ: İzmir'deki depremin ardından AFAD'tan yeni açıklama geldi! Ölü sayısı 24 oldu 800'den fazla yaralı var...

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HABERLERİ: İzmir'deki depremin ardından AFAD'tan yeni açıklama geldi! Ölü sayısı 24 oldu 800'den fazla yaralı var...

Sabah saatlerinde yaşanan 5.0 şiddetindeki depremin ardından haberleri peş peşe geliyor. Son bilgilere göre İzmir'deki depremde 25 kişi hayatını kaybetti. AFAD, yaralı sayısının 804 olduğunu aktarırken bölgede toplam 341 artçı sarsıntının olduğunu belirtti. Hayatını kaybeden 25 kişiden birinin boğularak yaşamını yitirdiği de gelen ilk bilgiler arasında. Özellikle Bayraklı ve Bornova'da yıkılan binaların olduğu bildirildi. İzmir'de depremle yıkılan binalardaki vatandaşları kurtarmak için tüm imkanlar seferber edildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında bölgede tsunami beklentisinin devam ettiği vurgulandı. İşte SON DAKİKA haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:17 Son Güncelleme: 31.10.2020 10:19 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 800'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...

AFAD ve Kızılay ekipleri yoğun şekilde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken bölgeden bilgileri geliyor. İzmir depremini bilançosu 25 ölü, 804 yaralı olarak belirtildi. Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen 6.6 şiddetindeki bilindiği üzere yerin 16,54 km derinliğe sahip olarak belirtilmişti. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken resmi açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Erzurum, Ankara ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağı da bölgeye sevk edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 804 KİŞİ YARALANDI

6.6 şiddetindeki deprem sonrasında İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dakika gelişmesine göre AFAD, 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini yaralı sayısının ise 804 olduğunu açıkladı. Bornova ve Bayraklı şehirlerinde binaların yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu ifade edilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar'da artçı sarsıntılar sürüyor. İzmir'deki depremin ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Son dakika uyarısında bulunan AFAD, hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini vurgularken binaların etrafında ateş yakılmamasını belirtti.

Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 800'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...

AFAD'ın aktardığı bilgisine göre İzmir'deki depremde 24 kişi hayatını kaybetti. İzmir'deki depremde yaralı sayısı 804'e yükseldi! AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu belirtti. Hasar gören 17 binanın 8'inde çalışmalar tamamlandı, 9 binada ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KANDİLLİ'DEN TSUNAMİ AÇIKLAMASI!

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sarsıntıların devam edeceğini ifade eden Özener, daha önce Bodrum'daki depremde olduğu gibi bu depremde de tsunaminin meydana geldiğini belirtti. Tsunami tehlikesini hala gözlemlediklerini vurgulayan Haluk Özener, artçı sarsıntıların 5.8 şiddetine kadar çıkabileceğini söyledi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi 258 Sokak'taki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 800'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARA UYARI: " BÖLGELERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURMAYIN"

İSTANBUL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Valisi Yerlikaya: ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.''

İzmir'deki 6,6'lık depremden son dakika görüntüleri canlı yayında | Video

Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 800'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan programdaki konuşmasında, "İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme maruz kalan İzmir'e ve çevre şehirlerde yaşayanlara geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum. Vefat sayımız 12 idi, yaralı sayımızı 438 idi ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta 8 olan vatandaşımız yoğun bakımdaydı.

17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz, bakan arkadaşlarımız, tüm kurumlarıyla anından itibaren yıkıntı altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için harekete geçmiştir. AFAD, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli canla başla görevini yapıyor. Bakanlarımız koordinasyonu sağlamak için İzmir'e ulaşmıştır. Henüz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza gereken desteği sağlıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gereken kaynak hemen aktarılmıştır" dedi.

Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 800'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Çalıştayı için gittiği Kahramanmaraş'tan İzmir'e hareket edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "İzmir'de yaşanan nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Binali Yıldırım ve Bakanlardan önemli açıklamalar | Video

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SON DAKİKA HABERLERİ: İzmir'deki depremin ardından AFAD'tan yeni açıklama geldi! Ölü sayısı 24 oldu 800'den fazla yaralı var...
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