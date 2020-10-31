SON DAKİKA HABERLERİ: İzmir'deki depremin ardından AFAD'tan yeni açıklama geldi! Ölü sayısı 24 oldu 800'den fazla yaralı var...

AFAD ve Kızılay ekipleri yoğun şekilde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken bölgeden son dakika bilgileri geliyor. İzmir depremini bilançosu 25 ölü, 804 yaralı olarak belirtildi. Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen 6.6 şiddetindeki deprem bilindiği üzere yerin 16,54 km derinliğe sahip olarak belirtilmişti. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken resmi açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Erzurum, Ankara ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağı da bölgeye sevk edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
6.6 şiddetindeki deprem sonrasında İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dakika gelişmesine göre AFAD, 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini yaralı sayısının ise 804 olduğunu açıkladı. Bornova ve Bayraklı şehirlerinde binaların yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu ifade edilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar'da artçı sarsıntılar sürüyor. İzmir'deki depremin ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Son dakika uyarısında bulunan AFAD, hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini vurgularken binaların etrafında ateş yakılmamasını belirtti.
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremde 24 kişi hayatını kaybetti. İzmir'deki depremde yaralı sayısı 804'e yükseldi! AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu belirtti. Hasar gören 17 binanın 8'inde çalışmalar tamamlandı, 9 binada ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
KANDİLLİ'DEN TSUNAMİ AÇIKLAMASI!
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sarsıntıların devam edeceğini ifade eden Özener, daha önce Bodrum'daki depremde olduğu gibi bu depremde de tsunaminin meydana geldiğini belirtti. Tsunami tehlikesini hala gözlemlediklerini vurgulayan Haluk Özener, artçı sarsıntıların 5.8 şiddetine kadar çıkabileceğini söyledi.
İzmir'in Bayraklı ilçesi 258 Sokak'taki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARA UYARI: "DEPREM BÖLGELERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURMAYIN"
İSTANBUL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!
İstanbul Valisi Yerlikaya: ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.''
İzmir'deki 6,6'lık depremden son dakika görüntüleri canlı yayında | Video
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan programdaki konuşmasında, "İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme maruz kalan İzmir'e ve çevre şehirlerde yaşayanlara geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum. Vefat sayımız 12 idi, yaralı sayımızı 438 idi ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta 8 olan vatandaşımız yoğun bakımdaydı.
17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz, bakan arkadaşlarımız, tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntı altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için harekete geçmiştir. AFAD, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli canla başla görevini yapıyor. Bakanlarımız koordinasyonu sağlamak için İzmir'e ulaşmıştır. Henüz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza gereken desteği sağlıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gereken kaynak hemen aktarılmıştır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Çalıştayı için gittiği Kahramanmaraş'tan İzmir'e hareket edecek.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.
Son dakika! Binali Yıldırım ve Bakanlardan önemli açıklamalar | Video