SON DAKİKA HABERLERİ: İzmir'deki depremin ardından AFAD'tan yeni açıklama geldi! Ölü sayısı 24 oldu 800'den fazla yaralı var...

AFAD ve Kızılay ekipleri yoğun şekilde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken bölgeden son dakika bilgileri geliyor. İzmir depremini bilançosu 25 ölü, 804 yaralı olarak belirtildi. Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen 6.6 şiddetindeki deprem bilindiği üzere yerin 16,54 km derinliğe sahip olarak belirtilmişti. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken resmi açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Erzurum, Ankara ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağı da bölgeye sevk edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 804 KİŞİ YARALANDI

6.6 şiddetindeki deprem sonrasında İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dakika gelişmesine göre AFAD, 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini yaralı sayısının ise 804 olduğunu açıkladı. Bornova ve Bayraklı şehirlerinde binaların yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu ifade edilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar'da artçı sarsıntılar sürüyor. İzmir'deki depremin ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Son dakika uyarısında bulunan AFAD, hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini vurgularken binaların etrafında ateş yakılmamasını belirtti.