Van'daki depremin şiddeti kaçtı? 2011 Van Erçiş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

AFAD tarafından son dakika bilgisine göre İzmir'de bu sabah da 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Dün öğle saatlerinde yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin yaşadığı son depremlerden biri de Van'daki depremdi. Van depremi şiddeti merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Van'ın Erçiş ilçesinde yaşanan deprem uzun sürmüş ve toplamda 644 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanmıştı. 1966 vatandaşımız yaralanmış, 252 kişi de enkaz altından sağ olarak çıkarılmıştı.

VAN'DAKİ DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇTI?

Van'daki depremin büyüklüğünün 7.2 olduğu ve Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da yaşanmış en büyük depremlerden biri olduğu vurgulanmıştı.