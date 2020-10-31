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Van'daki depremin şiddeti kaçtı? 2011 Van Erçiş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından yıllar önce Van'da yaşanan depremin şiddeti de yoğun şekilde araştırılıyor. Dün öğle saatlerinde İzmir'in Seferihisar ilçesinin merkez üssü olduğu deprem bölgede bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu. İzmir'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yi aşarken arama kurtarma çalışmaları da hala devam ediyor. 2011 yılında gerçekleşen Van depremlerinde yıkıcı hasar görülmüş çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. 23 Ekim ve 9 Kasım'daki depremlerde 644 kişi vefat etmişti. kaç şiddetindeydi?

Giriş Tarihi: 31.10.2020 09:02 ABONE OL
Van'daki depremin şiddeti kaçtı? 2011 Van Erçiş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

AFAD tarafından son dakika bilgisine göre İzmir'de bu sabah da 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Dün öğle saatlerinde yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin yaşadığı son depremlerden biri de Van'daki depremdi. Van depremi şiddeti merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Van'ın Erçiş ilçesinde yaşanan deprem uzun sürmüş ve toplamda 644 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanmıştı. 1966 vatandaşımız yaralanmış, 252 kişi de enkaz altından sağ olarak çıkarılmıştı.

VAN'DAKİ DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇTI?

Van'daki depremin büyüklüğünün 7.2 olduğu ve Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da yaşanmış en büyük depremlerden biri olduğu vurgulanmıştı.

Başbakanlık AFAD tarafından işletilen Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı'nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim'de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedilmiştir.

Ayrıca, depremin birinci haftasında bölgede büyüklüğü 4,0-4,9 arasında değişen deprem sayısı 187, 5'ten büyük olan deprem sayısı ise 13 olmuş, ilk ay içinde bölgede her gün ortalama 180 artçı deprem meydana gelmiştir. Bugüne kadar 11.000'den fazla artçı deprem olmuştur.

DEPREMİN BİLANÇOSU

Van-Erciş merkezli deprem 23 Ekim 2011 Van ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli depremler bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. İlk andan itibaren Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN vatandaşlarımıza ilk andan itibaren destek oldu...Depremin ardından aynı gün; Başbakanımız Sayın Tayyip ERDOĞAN çok sayıda Bakanımız ile çalışmaları yerinde görmek ve Vanlı vatandaşlarımıza destek olmak üzere bölgeyi ziyaret etmiştir.

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Van'daki depremin şiddeti kaçtı? 2011 Van Erçiş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
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