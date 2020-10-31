Yakaladığı belediye ekibine hurma toplattı

Kocaeli Kandıra İlçesinde ikamet oturan 78 yaşındaki Nazmiye Darum, çok istediği ancak ağacın yüksek olması nedeniyle toplayamadığı hurmaları, mahalleye onarım için gelen belediye ekibine toplattı.

Kocaeli Kandıra İlçe Belediyesine bağlı ekipler arızalı olduğu ihbar edilen anons sisteminin bakım ve onarımı için, Kefken Mahallesine gitti. Onarım çalışmalarını bitiren ve mahalleden çıkmak üzere olan ekibin önünü 78 yaşındaki Nazmiye Darum kesti. Ekiplerden, evinin önünde bulunan, ancak yüksek olması nedeniyle toplayamadığı hurmalarını toplaması için yardım istedi. Kandıra Belediyesine bağlı ekipler yardım talebine anında karşılık verdi ve 10 dakika içerisinde ağaçta bulunan hurmaları toplayarak Nazmiye nineye teslim etti. Nazmiye Darum, kendisine yardım eden ekiplere teşekkür etti.