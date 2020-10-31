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Yangın mağduru çifte yeni yuva

Siverek’te 3 ay önce evi yanan Mehmet-Emine Gelener çiftine Şanlıurfa milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar sahip çıktı. Yaşlı çift kendileri için yeni ev yaptıran vekile “Çok güzel bir eve kavuştuk. Allah razı olsun” diyerek teşekkürlerini iletti

LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 31.10.2020 ABONE OL
Yangın mağduru çifte yeni yuva
Şanlıurfa Siverek'e bağlı Narlıkaya mahallesinde 3 ay önce evi yanan Mehmet-Emine Gelener çifti, yardımseverlerden evinin yapılması için talepte bulundu. Gelener çiftinin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, evin yapılmasıyla ilgili tüm masrafları üstlendi. Kısa sürede evin tamamlanmasıyla birlikte Gelener çifti yeni evlerine yerleşti. Mehmet Gelener ve eşi, Gülpınar'a teşekkür etti. Mehmet Gelener, "Sağ olsun evimi yaptı, çok güzel bir eve kavuştum. Allah kendisinden razı olsun, kendisini de evime davet ettim" dedi. Yangından önce evinin yolu olmadığını da belirten Gelener "Daha önce eski evimin yolu yoktu, ilçe merkezine indiğim zaman patika yollar kullanarak köye inip şehir merkezine gidiyordum. Adından köye gelip köyden uzak bana ait evime yine patika yollardan gidiyordum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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Yangın mağduru çifte yeni yuva
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