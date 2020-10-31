Yaşlı adamı enkazdan kurtaran ekip: Mutluluktan kendimizi kaybettik

Maalesef bir tane yaşamını yitiren hastamız oldu. Daha sonra, 33 saat geçtikten sonra bizi mutlu eden Ahmet Amca'yı AFAD'la beraber kurtardık. Saat 00.30'da onu enkazdan çıkardık. 1 Kasım benim doğum günüm, bana doğum günü sürprizi oldu. Arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla beraber başardık. Bizim için moral oldu.