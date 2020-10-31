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'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı

'de meydana gelen 6.6'lık depremde çöken 'nın zemin kattaki enkazından bir erkeğe ait ceset çıkarıldı. Cesedin apartmanın en alt katındaki markette kasiyer olarak çalışan 'e ait olduğu tespit edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 20:33 Son Güncelleme: 31.10.2020 21:04 ABONE OL
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı

Ege Denizi'nde, dün saat 14.51'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkıldı. Halen 9 bina enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. Saatler ilerledikçe umutlu bekleyiş, yerini endişeye bırakıyor. Depremde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nı da çöktü. Enkazda dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasında ekipler, bir erkeğe ait cesede ulaştı. Cesedin, apartmanın en alt katındaki markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er'e ait olduğu tespit edildi.

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Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı
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