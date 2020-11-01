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ve Kandilli SON DAKİKA geçti! Körfezinde ! İzmir’de de hissedildi

Geçtiğimiz gün yaşanan İzmir depreminin etkileri tüm yurtta devam ediyor. Yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sürekli artçı sarsıntılar oluyor. Son olarak ve ’nden gelen son dakika bilgisine göre, Kuşadası Körfezi’nde 4.5 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Yerin 7 km derinliğinde yaşanan sarsıntı, İzmir başta olmak üzere pek çok ilçede hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 1.11.2020 10:29 Son Güncelleme: 1.11.2020 10:41 ABONE OL
AFAD ve Kandilli SON DAKİKA geçti! Aydın Kuşadası Körfezinde deprem! İzmir’de de hissedildi

Geçtiğimiz gün İzmir Seferihisar'da yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin etkileri hala sürüyor. AFAD geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada depremin ardından 500'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandığını belirtti. Yaşanan artçı sarsıntıların 37'sinin büyüklüğü ise 4 ve üzerinde olduğu belirtildi. Öte yandan AFAD ölü sayısının ise 49'a yükseldiğini duyurdu. AFAD'ın bu açıklamalarının ardından, merkez üssü Aydın Kuşadası Körfezi olan bir deprem daha yaşandı. 4.5 büyüklüğünde olan sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti. İşte Kuşadası depremi ile ilgili ayrıntılar…

KUŞDASI KÖRFEZİ AÇIKLARINDA DEPREM! İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; Kuşadası açıklarında saat 10.05'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen deprem sonrası peş peşe açıklamalarda bulundu.

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AFAD ve Kandilli SON DAKİKA geçti! Aydın Kuşadası Körfezinde deprem! İzmir’de de hissedildi
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